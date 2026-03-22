Dom, 22 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRÊMIO

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula para R$ 13 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

Reportar Erro
Prêmio da Mega-Sena acumulaPrêmio da Mega-Sena acumula - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.987 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 7.742.945,58 milhões. As dezenas sorteadas foram: 47, 16, 28, 20, 46 e 17.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou para cerca de R$ 13 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira (24).

Entre as apostas ganhadoras, 23 acertaram a quina e vão receber R$ 65.305,07, enquanto 1.950 levaram a quadra, com prêmio de R$ 1.269,66 cada.

Leia também

• Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 8 milhões; sorteio neste sábado

• Lula diz que governo vai recomprar refinaria da Bahia e defende estoque regulador de combustíveis

• Dólar sobe com cautela global diante de cautela com guerra no Oriente Médio

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter