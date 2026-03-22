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PRÊMIO Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula para R$ 13 milhões Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.987 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 7.742.945,58 milhões. As dezenas sorteadas foram: 47, 16, 28, 20, 46 e 17.



Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou para cerca de R$ 13 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira (24).

Entre as apostas ganhadoras, 23 acertaram a quina e vão receber R$ 65.305,07, enquanto 1.950 levaram a quadra, com prêmio de R$ 1.269,66 cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13



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