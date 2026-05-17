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loteria Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas neste sábado, e prêmio acumula; veja números sorteados O próprio concurso será comemorativa, com prêmio de R$ 300 milhões que não acumula

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (16) o sorteio do concurso 3.009 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 64.923.940,63. As dezenas sorteadas foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30. O próximo sorteio será no domingo, dia 24.

Na semana que vem, não haverá os sorteios habituais de terça-feira e quinta-feira, e os apostadores só poderão fazer jogos para o prêmio especial de 30 anos da Mega-Sena.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Dos jogos feitos, 136 apostas acertaram a quina e levarão R$ 19.052,37 cada; 6.714 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 636,14, cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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