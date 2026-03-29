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LOTERIA

Mega-Sena: dois apostadores de Pernambuco acertam a quina e faturam R$ 48,2 mil cada

Concurso 2.990 da Mega-Sena premiou um bilhete registrado no Espírito Santo com o prêmio máximo de R$ 37,9 milhões

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Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhõesPara o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Duas apostas registradas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 2.990 da Mega-Sena, realizado neste sábado (28). Cada uma garante ao seu apostador o valor de R$ 48.264,27.

Um dos vencedores da quina realizou a aposta em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. O outro fez o jogo em Buenos Aires, na Zona da Mata Norte do estado. 

As duas apostas premiadas foram simples. Pernambuco teve ainda 87 acertos na quadra, garantindo R$ 938,65 para cada aposta simples.
 

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Os números sorteados foram: 06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44. Uma aposta simples, realizada em Marataízes, no Espírito Santo, cravou as seis dezenas, faturando o prêmio principal de R$ 37,9 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena deve ocorrer nesta terça-feira (31), com prêmio máximo estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, através do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

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