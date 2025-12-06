Sáb, 06 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SORTEIO

Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado (6)

Apostas podem ser feitas até as 20h30, no horário de Brasília

Reportar Erro
Concurso da Mega-SenaConcurso da Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.948 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.

Leia também

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

• Mega Bazar do "Entreluz" mobiliza comunidade em apoio ao Natal solidário

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter