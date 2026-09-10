A- A+

LOTERIA Mega-Sena: quanto R$ 76 milhões rendem por mês na poupança e no Tesouro Simulações variam de R$ 510 mil na poupança a R$ 650 mil no Tesouro Selic, considerando as taxas atuais e o desconto do Imposto de Renda

Leia também

• Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 76 milhões nesta quinta (10)

• Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 76 milhões. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.055, realizado na terça-feira, e o valor voltou a acumular. Mas quanto essa fortuna renderia mensalmente se fosse aplicada?

Segundo levantamento publicado pelo UOL, os ganhos variam de aproximadamente R$ 510 mil a R$ 650 mil por mês, dependendo do investimento escolhido. Os cálculos consideram juros compostos, as taxas atuais do mercado e, quando aplicável, o desconto do Imposto de Renda.

O prêmio anunciado pela Caixa já corresponde ao valor disponível ao vencedor, com a tributação da loteria descontada na fonte. Os rendimentos obtidos posteriormente, no entanto, podem estar sujeitos às regras tributárias de cada investimento.

Poupança: R$ 510 mil por mês

Se os R$ 76 milhões fossem depositados na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 510 mil. A projeção considera que o vencedor retiraria os ganhos todos os meses, preservando o valor principal.

A principal vantagem é a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas. A poupança, entretanto, apresentou o menor retorno entre as quatro alternativas analisadas.

Tesouro IPCA+: R$ 563 mil por mês

No Tesouro IPCA+ com vencimento em 2050, o prêmio renderia aproximadamente R$ 563 mil mensais, já descontado o Imposto de Renda. O cálculo considera uma rentabilidade equivalente à inflação oficial, medida pelo IPCA, mais cerca de 7,3% ao ano.

Esse título é voltado principalmente para objetivos de longo prazo. Caso seja vendido antes do vencimento, seu preço pode oscilar, fazendo com que o investidor tenha ganhos inferiores aos projetados ou até perdas naquele momento.

CDB: R$ 643 mil por mês

Um Certificado de Depósito Bancário que pague 100% do CDI proporcionaria rendimento mensal estimado em R$ 643 mil, também após o desconto do Imposto de Renda.

O CDB é um título emitido por instituições financeiras. Em uma aplicação desse tamanho, seria necessário analisar a solidez dos bancos e distribuir os recursos, uma vez que a proteção do Fundo Garantidor de Créditos não cobre integralmente um patrimônio de R$ 76 milhões.

Tesouro Selic: R$ 650 mil por mês

O maior rendimento da simulação foi registrado pelo Tesouro Selic 2031. Considerando uma remuneração anual equivalente à taxa Selic mais 0,07%, os R$ 76 milhões renderiam cerca de R$ 650 mil por mês, já descontada a alíquota inicial de 22,5% do Imposto de Renda.

Nos títulos de renda fixa, a tributação diminui conforme o prazo da aplicação. A alíquota cai para 15% quando o dinheiro permanece investido por mais de dois anos, o que elevaria o retorno líquido.

Veja também