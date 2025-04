A- A+

Loterias Mega-Sena 2848: três apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas do concurso Prêmio para ganhadores da quina do concurso foi de R$ 50.494,97

O prêmio principal do concurso 2848 da Mega-Sena acumulou, mas 73 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando, assim, a quina.

Três destas apostas foram feitas em Pernambuco. Duas no Recife e uma no Cabo de Santo Agostinho.

Para apostas simples, o prêmio foi de R$ 50.494,97.

A aposta realizada no Cabo de Santo Agostinho foi simples e feita por meio do Internet Banking Caixa.

No Recife, uma das apostas foi simples. Ela foi feita na Loteria do Mamaca, localizada na avenida General San Martin, na Zona Oeste do Recife.

A segunda aposta da capital pernambucana a levar o prêmio da quina foi um bolão com a aposta de sete números ao invés de seis, o mínimo para jogar no concurso.

Por conta do número a mais na hora da aposta, o prêmio é duplicado. Para cada número a mais em uma aposta ganhadora da quina, o prêmio é acrescido mais uma vez.

Se são sete números, o prêmio duplica; se são oito números, triplica e assim por diante.

O bolão, registrado na Lotérica Iputinga, localizada no bairro da Iputinga, também Zona Oeste do Recife, levou o prêmio de R$ 100.989,90. O valor vai ser dividido entre nove cotas.

Prêmio principal

Os números sorteados nesta quinta-feira (3) foram 05 - 14 - 19 - 29 - 30 - 54.





