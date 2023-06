A- A+

Uma aposta realizada no Recife acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.599 da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (7), e vai ganhar R$ 155.295,40.



O prêmio é o maior desse concurso e o único do País nesse valor para uma aposta ganhadora da quina dessa Mega-Sena.



O concurso não teve ganhador das seis dezenas, deixando a Mega-Sena acumulada - a previsão é de que, sábado (9), a premiação seja de R$ 35 milhões.



As dezensa sorteadas foram: 43 - 28 - 34 - 23 - 60 - 47.



Ao todo, 28 bilhetes acertaram cinco dezenas, com prêmio R$ 77.647,70 para 27 delas, que fizeram apostas simples, de seis dezenas. A realizada no Recife é a única a receber o dobro, porque foi uma aposta de sete dezenas.



O bilhete foi computado na lotérica Loto Shopping, no Shopping Center Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O local, mês passado, também foi onde jogaram outros ganhadores da quina da Mega-Sena.





Já 2.551 apostas ganharam a quadra no sorteio, e a maioria leva prêmio de R$ 1.217,52 - outros que jogaram sete dezenas recebem R$ 3.652,56.

