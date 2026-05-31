A- A+

MEGA ACUMULADA Ninguém acerta as seis dezenas em sorteio deste sábado (30), e prêmio acumula Dos jogos feitos, 46 apostas acertaram a quina; veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (30) o sorteio do concurso 3.013 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 10.398.071,90.



As dezenas sorteadas foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 2 de junho.

Dos jogos feitos, 46 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.161,69 cada; 2.918 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 861,70, cada.





O palpite mínimo custa R$ 6. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.



Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.



Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18, com cada cota a partir de R$ 6.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Veja também