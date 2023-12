A- A+

sorteio Mega-Sena sorteará neste sábado prêmio de R$ 10 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h

A Mega-Sena sorteará neste sábado (16) um prêmio de estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas para o concurso 2.669 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

