Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (5) prêmio estimado em R$ 45 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (5) prêmio estimado em R$ 45 milhões - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 45 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

