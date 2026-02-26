Qui, 26 de Fevereiro

LOTERIA

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 130 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Mega-SenaMega-Sena - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 130 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

