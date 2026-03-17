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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (17) prêmio acumulado em R$ 105 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

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Prêmio da Mega Sena acumula e chega a R$ 105 milhõesPrêmio da Mega Sena acumula e chega a R$ 105 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.985 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 105 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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