LOTERIA

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (13) prêmio acumulado em R$ 20 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Mega-Sena: duas apostas de Pernambuco acertam cinco númerosMega-Sena: duas apostas de Pernambuco acertam cinco números - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

• Dois vencedores da Mega da Virada ainda não retiraram prêmios que somam quase R$ 200 milhões

• Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bi, e Caixa vai repassar R$ 1,1 bi para programas do governo

• Mega da Virada: aposta de R$ 6 fatura R$ 182 mi; veja o gasto de cada ganhador

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

