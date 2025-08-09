S�b, 09 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MEGA-SENA

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Reportar Erro
As seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena serão sorteadasAs seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena serão sorteadas - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 9 milhões.

Leia também

• Lucro de Itaú, Bradesco e Santander vai a R$ 21 bilhões; bancos não esperam impacto do tarifaço

• Petrobras está próxima de um consenso para a licença da exploração da Foz do Amazonas, segundo Magda

• COP30 coloca Brasil e Amazônia no centro do debate climático; conferência será em novembro

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter