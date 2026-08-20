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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 50 milhões nesta quinta-feira (20)

Apostas podem ser feitas até às 20h

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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 50 milhões nesta quinta-feira (20)Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 50 milhões nesta quinta-feira (20) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (20) prêmio estimado em R$ 50 milhões. As seis dezenas do concurso 3.047 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números  16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52  e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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