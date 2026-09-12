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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo (13)

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado

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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo (13)Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo (13) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Mega-Sena sorteia neste domingo (13) prêmio estimado em R$ 85 milhões. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números  14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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