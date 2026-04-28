Ter, 28 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 115 milhões nesta terça-feira (28)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Reportar Erro
Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter