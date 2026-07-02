Caixa Econômica Federal
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 27 milhões nesta quinta-feira (2)
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 27 milhões nesta quinta-feira (2) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.026 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 27 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
Leia também
• Recife atrai até R$ 300 milhões em investimentos para ampliar reciclagem e economia circular
• BCE/Lane: mercado de petróleo mudou; é preciso ver como queda dos preços se propaga na economia
• Comitê vai traçar estratégia financeira para economia circular
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.