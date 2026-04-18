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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábadoMega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 2.998 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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