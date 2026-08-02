A- A+

LOTERIA Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões neste domingo (2) Sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (2), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena, com um prêmio estimado de R$ 100 milhões.

Com a mudança no dia de sorteios de todas as loterias, os horários das apostas também foram modificados. As apostas simples puderam ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios, realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

Veja também