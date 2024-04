Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 10,5 milhões nesta terça-feira (2)

A- A+

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, às 20h, o concurso 2.707 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.





O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Veja também

TECNOLOGIA Microsoft e OpenAI planejam data center de US$ 100 bi que inclui supercomputador para treinar IA