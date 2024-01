Duas apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena sorteada nesta terça (16), que acumulou

A- A+

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (16), às 20h, o concurso 2.676 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 20.764.458,36 milhões.



As dezenas sorteadas foram: 04 - 06 - 14 - 19 - 22 - 29.



Ninguém, porém, acertou os seis números, e o prêmio ficou acumulado - a estimativa é de que o próximo sorteio, quinta-feira (18), pague R$ 27 milhões.



Já 70 apostas chegaram a acertar cinco dezenas, e cada uma vai ganhar R$ 30.526,54. Entre essas apostas, duas são de Pernambuco, mais precisamente, do Recife. Os dois jogos foram simples - nos quais são marcados apenas seis números - e foram computados nas casas lotéricas Gude, no bairro de Afogados, e Loto Shopping, no Shopping Recife, em Boa Viagem.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

O número de apostas que acertaram quatro dezenas chegou a 4.664, e cada uma vai ganhar R$ 654,51.



Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O palpite mínimo custa R$ 5.

