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loterias Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 30 milhões neste domingo (30) Sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (30) o sorteio do concurso 3.051 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões. Os sorteios da loteria ocorrem às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1. Confira aqui as seis dezenas sorteadas neste domingo.

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados. Para a Mega-Sena, as apostas simples podem ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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