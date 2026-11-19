Loteria
Mega-Sena 3.088 sorteia prêmio de R$ 40 milhões nesta quinta-feira (19)
Apostas podem ser feitas até às 20h
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões nesta quinta-feira (19) - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) prêmio estimado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 3.088 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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No último concurso, foram sorteados os números 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.