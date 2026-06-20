Sáb, 20 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado20/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Caixa Econômica Federal

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado (20)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Reportar Erro
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado (20)Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado (20) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.021 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa. 

Leia também

• Alepe homenageia profissionais de eventos e destaca importância do setor para a economia

• Partido Comunista de Cuba aprova reformas para maior economia de mercado

• Projetos da Várzea recebem qualificação e investimento para fortalecer economia local

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter