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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira (12)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira(12)Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira(12) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias da Caixa e pelo aplicativo Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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