Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas; prêmio principal acumulou para R$ 9 milhões

A- A+

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira (14), o concurso 2.633 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 5.495.433,59. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, que foram:

05

10

27

38

56

57

Sem acertador no prêmio principal, a Mega-Sena deve pagar prêmio R$ 9 milhões no próximo sorteio, este sábado (16).



Já 48 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma ganhará R$ 33.801,98.



Na quadra, foram 2.911 apostas ganhadoras - cada uma receberá R$ 796,23.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Veja também

LANÇAMENTO Magnum Tires lança novos modelos de pneus no mercado nacional