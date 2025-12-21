A- A+

LOTERIAS Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 64 milhões; veja números desse sábado (20) A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.954 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 64 milhões. As dezenas sorteadas foram: 1, 9, 37, 39, 42, 44. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 1 bilhão para o a Mega-Sena da Virada, que ocorre no dia 31 de dezembro.

Sem ganhadores do prêmio principal, 38 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 69.615,66 cada, e outros 4.069 apostadores ficarão com R$ 1.071,64 por terem acertado a quadra.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Veja também