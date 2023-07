Três apostas acertam Mega-Sena e vão dividir prêmio de R$ 68,2 milhões; confira os números

A- A+

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.614 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 68.239.150,14, nesta terça-feira (25).



Os números sorteados foram: 03 - 25 - 19 - 14 - 13 - 08.



Cada uma das apostas ganhadoras levará para casa R$ 22.746.383,38. As apostas foram feitas em Salvador (BA), Taboão da Serra (SP) e Contagem (MG).



Outras 251 acertaram cinco números e ficarão com R$ 18.624,27.



Já 12.145 apostas acertaram quatro números sorteados. Cada uma delas receberá R$ 549,86.

O sorteio aconteceu às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.



O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (27), com estimativa de prêmio de R$ 33 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas. Confira os próximos:

Pais: 08, 10 e 12 de agosto

Primavera: 12, 14 e 16 de setembro

Sorte: 17, 19 e 21 de outubro

Apostador: 28, 30 de novembro e 02 de dezembro

Veja também

CONCURSO 2.614 Oito apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas da Mega-Sena desta quarta; confira as dezenas