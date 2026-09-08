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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira (8)

Apostas podem ser feitas até às 20h

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Mega-Sena - A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.Mega-Sena - A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (8) prêmio estimado em R$ 70 milhões. As seis dezenas do concurso 3.055 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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