sorteio
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira (8)
Apostas podem ser feitas até às 20h
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (8) prêmio estimado em R$ 70 milhões. As seis dezenas do concurso 3.055 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Leia também
• Produtores de cana-de-açúcar celebram subvenção em evento na AFCP
• BNDES libera R$ 77,5 mi para Viridis em chamada para minerais críticos com Finep
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.