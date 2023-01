A- A+

loteria Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8 milhões que acumula e vai para R$ 12,5; veja as dezenas Concurso 2.552 teve apostas vencedoras somente com cinco e quatro dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite do sábado (7), o sorteio do concurso 2.552 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 8,1 milhões.

O evento foi no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as seguintes dezenas foram sorteadas: 24 - 38 - 41 - 05 - 33 - 25. Ninguém acertou os seis números selecionados, o que pagaria o prêmio principal, que foi acumulado para R$ 12,5 milhões.



62 apostas acertaram cinco números e ficaram com um prêmio de R$ 43,3 mil cada e 4.644 acertaram quatro dezenas, ficando com R$ 827 cada.





O prêmio deste concurso, antes estimado em R$ 7,5 milhões, já era acumulado de sorteio da última quarta-feira.



Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

