Caixa Econômica Federal
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões nesta quinta-feira (30)
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões nesta quinta-feira(30) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 130 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
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As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.