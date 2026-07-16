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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 30 milhões nesta quinta-feira (16)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

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Apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta (16), no horário de BrasíliaApostas podem ser feitas até as 20h desta quinta (16), no horário de Brasília - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.032 da Mega-Sena serão sorteadas, nesta quinta-feira (16), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 30 milhões.

 

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

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