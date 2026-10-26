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LOTERIA

Mega-Sena tem sorteios diários até sexta-feira durante a Mega Semana; saiba mais

Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

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Mega-SenaMega-Sena - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Caixa Econômica Federal realiza um calendário especial da Mega-Sena nesta semana. Nesta segunda-feira (26) começa a Mega Semana, que até sexta-feira (30) terá sorteios diários. Os concursos não são especiais, e seguem as mesmas regras dos regulares, podendo, inclusive, acumular.

Esta data é atípica para concurso da Mega-Sena, que tem concursos semanais às terças, quintas e domingos, este desde julho, numa mudança organizada pela Caixa. Os cinco sorteios da Mega-Sena na Mega Semana ocorrem a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

O calendário da Mega Semana da Mega-Sena será o seguinte:

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Como apostar na Mega-Sena
O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

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