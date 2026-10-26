A- A+

LOTERIA Mega-Sena tem sorteios diários até sexta-feira durante a Mega Semana; saiba mais Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

A Caixa Econômica Federal realiza um calendário especial da Mega-Sena nesta semana. Nesta segunda-feira (26) começa a Mega Semana, que até sexta-feira (30) terá sorteios diários. Os concursos não são especiais, e seguem as mesmas regras dos regulares, podendo, inclusive, acumular.

Esta data é atípica para concurso da Mega-Sena, que tem concursos semanais às terças, quintas e domingos, este desde julho, numa mudança organizada pela Caixa. Os cinco sorteios da Mega-Sena na Mega Semana ocorrem a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

O calendário da Mega Semana da Mega-Sena será o seguinte:

Segunda-feira (26): concurso 3076

concurso 3076 Terça-feira (27): concurso 3077

concurso 3077 Quarta-feira (28): concurso 3078

concurso 3078 Quinta-feira (29): concurso 3079

concurso 3079 Sexta-feira (30): concurso 3080

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

— R$ 317.853.788,54 Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

— R$ 289.420.865,00 Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

— R$ 211.652.717,74 Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

— R$ 207.460.095,00 Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

— R$ 206.475.189,75 Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

— R$ 205.329.753,89 Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

— R$ 197.377.949,52 Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

— R$ 189.381.872,36 Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

— R$ 162.788.325,19 Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

Veja também