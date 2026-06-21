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LOTERIA Mega-Sena: uma aposta acerta as seis dezenas; próximo sorteio é de R$ 3,5 milhões Sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal em São Paulo distribui prêmio de R$ 39.427.096,37; saiba como conferir sua aposta

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 3.021 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 39.427.096,37. As dezenas sorteadas foram: 16-19-22-24-46-58. Uma única aposta acertou os seis números. O prêmio para o próximo sorteio está estimado em R$ 3,5 milhões e será realizado na próxima terça-feira (23).

Dos jogos feitos, 65 apostas acertaram a quina e levarão R$ 30.910,50 cada; 3.942 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 840,14 cada.

Como jogar na Mega-sena?

O palpite mínimo da Mega-sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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