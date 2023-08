Duas apostas de Pernambuco vão ganhar R$ 56,7 mil por acertarem cinco dezenas da Mega-Sena

A- A+

Duas apostas de Pernambuco acertaram cinco das seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (2) no concurso 2617 da Mega-Sena. Cada uma vai receber R$ 56.735,82.



Ninguém acertou as seis dezenas desse concurso da Mega, que acumulou e agora deve pagar o prêmio de R$ 60 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (5).



As dezenas sorteadas foram:

03

14

36

42

43

44

Ao todo, 83 apostas no País acertaram cinco dezenas e cada uma ganhará R$ 56.735,82. As duas de Pernambuco foram feitas nos municípios de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e de Cabrobó, no Sertão.



As duas foram aposta simples, na qual são marcadas apenas seis dezenas. A de Paulista foi feita na Loteria Monte de Ouro e de Cabrobó, na lotérica A Sorte II.



Já 6.354 bilhetes acertaram quatro dezenas, e a quadra vai pagar, por cada um, R$ 1.058,74.



