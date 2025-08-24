Dom, 24 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo23/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Os números sorteados neste sábado (23) foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

Reportar Erro
Concurso 2.905 da Mega-sena não teve ganhadorConcurso 2.905 da Mega-sena não teve ganhador - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.
 

Leia também

• Cremepe anuncia concurso com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 9.585,88

• Ferreira Costa abre mais de 170 vagas de emprego nos setores de logística, vendas e atendimento

• Aposta no Maranhão ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena

Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52.

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada
3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter