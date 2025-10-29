A- A+

Rio de Janeiro Megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha esvazia feira de petróleo e gás no Rio Offshore Technology Conference, a maior do setor na América Latina, acontece essa semana na cidade, mas empresas internacionais repensaram participação

A megaoperação contra o tráfico de drogas realizada no Rio de Janeiro na terça-feira (28) teve reflexos inesperados na Offshore Technology Conference (OTC), maior feira de petróleo e gás da América Latina, que acontece essa semana na cidade.

Embora o evento siga movimentado, com grande presença de público e delegações estrangeiras, rumores nos corredores indicam que algumas empresas internacionais repensaram a participação após os episódios de violência registrados ontem.

Segundo fontes ligadas à organização, companhias americanas teriam suspendido atividades ou reduzido sua presença na feira. Um dos casos mais comentados é o da ExxonMobil, que manteve o estande fechado no segundo dia do congresso, alimentando especulações sobre uma retirada parcial da programação.

Apesar disso, o clima geral da OTC permanece de otimismo. Grandes players do setor — incluindo empresas europeias, asiáticas e até outras norte-americanas — seguiram com suas agendas de painéis, encontros de negócios e lançamentos de tecnologia.

De acordo com uma fonte próxima às negociações, a decisão de algumas empresas foi influenciada também pelo comunicado recente da Embaixada dos Estados Unidos, que alertou cidadãos americanos sobre a situação de segurança pública no Rio de Janeiro.

A empresa disse que "devido à instabilidade na situação de segurança no Rio de Janeiro, nossos colaboradores foram orientados a permanecer em casa hoje.

Desta forma, lamentamos informar que não abriremos nosso estande na OTC Brasil 2025 nesta quarta-feira, 29 de outubro. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas por quaisquer transtornos. Segurança em primeiro lugar" disse a Exxon em seu perfil no Instagram.

Com a insegurança na cidade, o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) disse que acompanha atentamente a situação.

"O IBP mantém contato permanente com as autoridades de segurança pública do Estado, que confirmam a estabilidade e a segurança no entorno do ExpoRio, local de realização da OTC Brasil 2025", disse o IBP.

Dessa forma, todas as atividades da OTC Brasil seguem conforme o previsto, disse o IBP.

