Rio de Janeiro

Megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha esvazia feira de petróleo e gás no Rio

Offshore Technology Conference, a maior do setor na América Latina, acontece essa semana na cidade, mas empresas internacionais repensaram participação

Companhias americanas teriam suspendido atividades ou reduzido sua presença na feira devido ao medo causado pela operação nos complexos do Alemão e da PenhaCompanhias americanas teriam suspendido atividades ou reduzido sua presença na feira devido ao medo causado pela operação nos complexos do Alemão e da Penha - Foto: Pablo Porciúncula/AFP

A megaoperação contra o tráfico de drogas realizada no Rio de Janeiro na terça-feira (28) teve reflexos inesperados na Offshore Technology Conference (OTC), maior feira de petróleo e gás da América Latina, que acontece essa semana na cidade.

Embora o evento siga movimentado, com grande presença de público e delegações estrangeiras, rumores nos corredores indicam que algumas empresas internacionais repensaram a participação após os episódios de violência registrados ontem.

Segundo fontes ligadas à organização, companhias americanas teriam suspendido atividades ou reduzido sua presença na feira. Um dos casos mais comentados é o da ExxonMobil, que manteve o estande fechado no segundo dia do congresso, alimentando especulações sobre uma retirada parcial da programação.

Apesar disso, o clima geral da OTC permanece de otimismo. Grandes players do setor — incluindo empresas europeias, asiáticas e até outras norte-americanas — seguiram com suas agendas de painéis, encontros de negócios e lançamentos de tecnologia.

De acordo com uma fonte próxima às negociações, a decisão de algumas empresas foi influenciada também pelo comunicado recente da Embaixada dos Estados Unidos, que alertou cidadãos americanos sobre a situação de segurança pública no Rio de Janeiro.

A empresa disse que "devido à instabilidade na situação de segurança no Rio de Janeiro, nossos colaboradores foram orientados a permanecer em casa hoje.

Desta forma, lamentamos informar que não abriremos nosso estande na OTC Brasil 2025 nesta quarta-feira, 29 de outubro. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas por quaisquer transtornos. Segurança em primeiro lugar" disse a Exxon em seu perfil no Instagram.

Com a insegurança na cidade, o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) disse que acompanha atentamente a situação.

"O IBP mantém contato permanente com as autoridades de segurança pública do Estado, que confirmam a estabilidade e a segurança no entorno do ExpoRio, local de realização da OTC Brasil 2025", disse o IBP.

Dessa forma, todas as atividades da OTC Brasil seguem conforme o previsto, disse o IBP.

