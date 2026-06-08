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Planejamento financeiro Meio do ano é momento estratégico para revisar o seguro saúde e se preparar para os reajustes Análise antecipada dos contratos pode aumentar o poder de negociação e minimizar impactos financeiros no segundo semestre

Com a chegada do meio do ano, muitas empresas e profissionais autônomos iniciam a revisão de despesas e o planejamento financeiro para os próximos meses. Entre os custos que merecem atenção está o seguro saúde, que além de garantir acesso à assistência médica privada, costuma representar uma parcela significativa do orçamento.

Diante dos reajustes aplicados anualmente e do aumento constante dos custos hospitalares, especialistas recomendam uma análise antecipada dos contratos. A medida permite avaliar coberturas, identificar possíveis ajustes e buscar melhores condições antes da renovação.

Segundo Paula Marques, especialista em seguros da Mega Seguros, agir com antecedência faz diferença.

“Muitas pessoas deixam para avaliar o plano apenas quando o reajuste já foi aplicado. Uma revisão prévia ajuda a entender o perfil de utilização e identificar alternativas que tragam mais equilíbrio entre custo e cobertura”, explicou.

Entre os pontos que podem ser analisados estão o modelo de coparticipação, a rede credenciada e o histórico de utilização do plano. Em alguns casos, ajustes no contrato podem gerar economia sem comprometer a qualidade do atendimento.

Além de ser um benefício importante para colaboradores e famílias, o seguro saúde também deve ser visto como uma ferramenta de proteção financeira. Custos médicos inesperados podem representar um impacto significativo no orçamento, tornando o planejamento ainda mais importante.

“Quem revisa o seguro saúde com antecedência ganha mais poder de negociação e consegue tomar decisões mais estratégicas para o segundo semestre”, concluiu Paula Marques.

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