Melania Trump receberá "representantes" de Rússia e Ucrânia na Casa Branca
O anúncio foi feito uma semana antes das negociações com mediação dos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia para tentar acabar com a guerra
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, receberá "representantes" da Ucrânia e da Rússia em Washington, informou a Casa Branca nesta terça-feira (3), sem revelar detalhes sobre a data ou os participantes.
O anúncio foi feito uma semana antes das negociações com mediação dos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia para tentar acabar com a guerra, previstas para 10 e 11 de novembro em Abu Dhabi.
A reunião da primeira-dama com representantes dos dois países beligerantes acontecerá na Casa Branca e representa um "momento extraordinário na história americana", afirma o comunicado.
Leia também
• Trump diz que conflito com o Irã não é guerra e diz que Teerã quer fechar um acordo
• EUA atacam ilha iraniana após Trump elogiar avanços diplomáticos
• EUA votam sob temor de contestação de Trump
A esposa do presidente Donald Trump anunciou a trégua local de quatro dias que ocorreu na semana passada na região de Kherson, no sul da Ucrânia.
Na quinta-feira, Melania Trump fará uma declaração sobre o cessar-fogo incomum, o mais longo da guerra, que permitiu a saída de civis da cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia.