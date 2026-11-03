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DIPLOMACIA Melania Trump receberá "representantes" de Rússia e Ucrânia na Casa Branca O anúncio foi feito uma semana antes das negociações com mediação dos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia para tentar acabar com a guerra

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, receberá "representantes" da Ucrânia e da Rússia em Washington, informou a Casa Branca nesta terça-feira (3), sem revelar detalhes sobre a data ou os participantes.

O anúncio foi feito uma semana antes das negociações com mediação dos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia para tentar acabar com a guerra, previstas para 10 e 11 de novembro em Abu Dhabi.

A reunião da primeira-dama com representantes dos dois países beligerantes acontecerá na Casa Branca e representa um "momento extraordinário na história americana", afirma o comunicado.

A esposa do presidente Donald Trump anunciou a trégua local de quatro dias que ocorreu na semana passada na região de Kherson, no sul da Ucrânia.

Na quinta-feira, Melania Trump fará uma declaração sobre o cessar-fogo incomum, o mais longo da guerra, que permitiu a saída de civis da cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia.

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