Melhoria de texto, sugestões de respostas, organização: Google anuncia novos recursos de IA no Gmail

O Google anunciou nesta quinta-feira a integração de novos recursos do Gemini ao Gmail. As novidades incluem ferramentas que automatizam a escrita de e-mails, sugerem respostas e ajudam a organizar a caixa de entrada. Por enquanto, as funcionalidades estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, com expectativa de chegada ao Brasil nos próximos meses.

Entre os destaques está um novo recurso de refinamento de texto, que aprimora gramática, escolha de palavras, concisão e estrutura das mensagens. A ferramenta passa a ser liberada a partir de hoje para assinantes dos planos Google One Ultra e Pro.

Nos recursos gratuitos, o Gmail passa a oferecer respostas sugeridas mais avançadas, geradas pelo contexto da conversa e ajustadas ao tom do usuário. Outra novidade são os resumos automáticos por IA, exibidos no topo do e-mail sempre que uma visão geral for útil, como em trocas longas ou mensagens com muitas respostas.

A plataforma também ganhou uma ferramenta que permite criar rascunhos do zero a partir de comandos simples, podendo incorporar informações de outros aplicativos do Google.

Entre as mudanças na interface está o “AI Inbox”. É uma uma camada que funciona em paralelo com a caixa de entrada tradicional do email, dividida em duas seções principais: o recurso “Priorities”, que identifica automaticamente e-mails que exigem ação imediata ou resposta pendente; e o “Catch me Up”, que reúne eventos importantes em um painel visual, como viagens, reservas, confirmações de compra e prazos de devolução

Por fim, o Gmail passa a contar com o AI Overviews, que melhora a experiência de busca dentro da plataforma. Com ele, basta descrever o que se procura na barra de pesquisa para receber um resumo gerado por IA. Esse recurso também está disponível, a partir de hoje, apenas para assinantes dos planos Google One Ultra e Pro nos Estados Unidos.

