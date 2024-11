A- A+

JUROS Membro do BCE defende política "prudente e cautelosa", com persistência de inflação de serviços Em discurso durante fórum sobre fintechs em Cingapura, Makhlouf reconheceu que a corrida contra a escalada de preços está perto do fim

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf defendeu uma abordagem "prudente e cautelosa" na definição da política monetária, em meio a sinais de persistência da inflação de serviços na zona do euro. Em discurso durante fórum sobre fintechs em Cingapura, Makhlouf reconheceu que a corrida contra a escalada de preços está perto do fim.

"E com a linha de chegada à vista, não precisamos nos apressar. Na minha opinião, uma abordagem prudente e cautelosa continua a ser a abordagem correta", argumentou ele, que vê a inflação de volta a meta de 2% em 2025.

O dirigente, que é presidente do Banco Central da Irlanda, acrescentou que espera mais progresso na inflação do setor de serviços, ainda em cerca de 4%.

"Com a inflação dos bens regressando à tendência na zona do euro, a inflação dos serviços mais próxima de cerca de 3% é mais consistente com a concretização da nossa meta de 2%", explicou Makhlouf.

