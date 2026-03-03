A- A+

IMPACTO Membro do Fed alerta que conflito no Oriente Médio pode elevar inflação dos EUA no curto prazo Atualmente, o dirigente vê a política monetária como bem calibrada e projeta condições econômicas estáveis ao longo de 2026

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, alertou nesta terça-feira, 3, que a consequência mais direta do conflito no Oriente Médio virá de preços de petróleo mais altos, que podem impulsionar a inflação no curto prazo, embora os efeitos dependam da duração das tensões.

"Vamos ter que ver o quão persistente será, mas teria um efeito sobre a inflação em geral", afirmou ele, durante evento em Washington.

Por outro lado, Williams comentou que, se a inflação seguir a trajetória esperada de desaceleração, novos cortes de juros podem ser justificados para levar as taxas ao seu nível "real" estável, ou seja, sem estimular ou restringir a economia.

Outro motivo poderia ser um ambiente de inflação baixa, que exigiria juros abaixo da taxa neutra.

Atualmente, o dirigente vê a política monetária como bem calibrada e projeta condições econômicas estáveis ao longo de 2026.

Williams tem direito a voto nas decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês).

Veja também