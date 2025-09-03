Membro do Fed reforça importância da independência do BC, em meio a ataques da Casa Branca
A instituição continua focada na obrigação de atender o mandato duplo
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, reforçou a importância da independência da autoridade monetária, em meio aos esforços da Casa Branca para demitir a diretora Lisa Cook.
Em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE), Musalem explicou que a estrutura do Fed foi desenhada de forma a blindá-lo de interferências do debate político. A instituição continua focada na obrigação de atender o mandato duplo, garantiu o dirigente.
Musalem, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), destacou que a independência do banco central é muito importante para a estabilidade econômica, além de produzir resultados melhores em controlar a inflação e ancorar as expectativas.
O Fed, porém, não escolhe os mandatos, apenas como conduzirá a política monetária para alcança-los, acrescentou.