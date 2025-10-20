A- A+

Meio Ambiente Membros do governo comemoram autorização para pesquisar petróleo na Foz do Amazonas Randolfe Rodrigues, que é do Amapá, classificou anúncio como dia histórico

Membros do governo celebraram a licença de operação que a Petrobras recebeu, por meio do IBAMA, para a perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa, na Margem Equatorial brasileira.

Por meio desta pesquisa exploratória, a companhia busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nessa fase.

O plano de investimento da Petrobras 2025-2029 reserva cerca de US$ 3 bilhões para investimentos na Marquem Equatorial, incluindo a perfuração do poço liberado pelo Ibama nesta segunda-feira. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, afirmou que se trata de um "dia histórico".

— O IBAMA autorizou, com toda segurança ambiental possível, que inicie as pesquisas e a exploração das nossas riquezas na costa amapaense, na Margem Equatorial. São pesquisas para a descoberta de riquezas como petróleo, que serão decisivas para o nosso presente e para o nosso futuro. Hoje é um dia histórico — disse Randolfe.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou que o processo será acompanhado de segurança ambiental.

— A Margem Equatorial representa o futuro da nossa soberania energética. O Brasil não pode abrir mão de conhecer seu potencial. Fizemos uma defesa firme e técnica para garantir que a exploração seja feita com total responsabilidade ambiental, dentro dos mais altos padrões internacionais, e com benefícios concretos para brasileiras e brasileiros. O nosso petróleo é um dos mais sustentáveis do mundo, com uma das menores pegadas de carbono por barril produzido, assim como a nossa matriz energética altamente renovável, que é exemplo para o mundo — afirmou o ministro.

Em agosto, quando a Petrobras e o Ibama chegaram a uma data para a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) para a licença de perfuração do poço exploratório da Margem Equatorial, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), celebrou o calendário.

O tema é prioritário para Alcolumbre, já que a faixa de terra que pode ter até 30 bilhões de barris de petróleo contempla o seu estado, o Amapá.

"Recebi com grande alegria a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país", disse em comunicado.

A defesa da aprovação das pesquisas para a exploração de petróleo na Margem Equatorial é um compromisso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu com Alcolumbre.

Em 2023, o Ibama recusou a licença da Petrobras e desde então a estatal atuava para atender a uma série de requisitos ambientais do instituto. O governo calcula ainda que possa arrecadar R$ 1 trilhão com a produção de petróleo na região.

