Memecoin de Trump já pode ser usado para comprar relógios e tênis

Vários sites que vendem produtos da marca Trump começaram a aceitar o $Trump, memecoin do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como forma de pagamento, em um esforço para conquistar mais apoiadores do republicano.

Os sites GetTrumpWatches.com, GetTrumpFragrances.com e GetTrumpSneakers.com — todos licenciados para usar a marca do presidente Trump — agora permitem que os clientes finalizem suas compras com $Trump, além de cartões de crédito e Bitcoin.

O memecoin "oficial" de Trump foi lançado em 17 de janeiro e promovido por ele nas redes sociais. O valor da moeda tem oscilado bastante ao longo do tempo e atualmente está bem abaixo de seu pico.



No entanto, ainda possuía um valor de mercado total de US$ 5,4 bilhões na tarde de terça-feira em Nova York, de acordo com o site CoinMarketCap.com.

Nos últimos dias, outras empresas, como o site de viagens Travala.com, também começaram a aceitar $Trump como pagamento.

As opções de pagamento oferecem uma pequena resposta às perguntas sobre para que o memecoin de Trump pode ser usado, além da especulação.

Esses esforços são apenas as mais recentes tentativas de incentivar o uso de criptomoedas para compras on-line.



Alguns entusiastas das criptos começaram a usar stablecoins, que têm seu valor atrelado a uma moeda tradicional, para transações. No entanto, criptomoedas com valores altamente voláteis, como o $Trump, geralmente não conseguem ganhar tração como método de pagamento.

A moeda de Trump pode potencialmente gerar bilhões para ele e criar um grande conflito de interesse para sua administração, que busca reformular o cenário regulatório dos ativos digitais. Entidades associadas a Trump receberão a maioria das moedas à medida que forem sendo desbloqueadas ao longo do tempo.

Segundo a Bloomberg, as negociações com a moeda já geraram pelo menos US$ 11,4 milhões em taxas para entidades ligadas ao ex-presidente desde seu lançamento.

O memecoin foi inicialmente lançado por meio de uma exchange na blockchain Solana e atualmente possui cerca de 700 mil detentores, de acordo com o serviço de rastreamento Solscan. Para usar o memecoin nas lojas on-line associadas a Trump, os clientes devem selecionar a opção "Solana Pay".

Trump há muito tempo vende produtos com sua marca, mas recentemente intensificou sua aposta no mundo das criptomoedas. Ele promoveu coleções de tokens não fungíveis (NFTs) com imagens suas em diversas poses heroicas.



Além disso, Trump e seus filhos anunciaram sua participação na World Liberty Financial, uma empresa de ativos digitais que promete permitir que as pessoas obtenham rendimento sobre seus investimentos. O projeto ainda não foi lançado.

