Memorial São José vai inaugurar expansão

Com um aporte financeiro que soma R$ 500 milhões em infraestrutura, o Memorial Star, expansão do Memorial São José - hoje vinculado à Rede D'Or - será inaugurado ainda este mês, no Recife.

Construído no modelo Build to Suit (BTS), o empreendimento conta com o apoio do grupo Evipar – Eustácio Vieira Investimentos e Participações, em parceria com a OREA Empreendimentos.

Segundo os investidores, o family office, além do potencial investidor, agrega a relevância de quem tem uma história de mais de 50 anos de atuação no cenário médico-hospitalar do Nordeste, com exemplo do Santa Joana Recife e o Memorial São José.

O projeto contempla duas torres. A primeira, que será inaugurada este mês, teve um investimento inicial de R$ 350 milhões em sua construção e infraestrutura, além de R$ 500 milhões em equipamentos hospitalares. Durante a obra, foram gerados 1,3 mil empregos diretos e cerca de 6,5 mil indiretos.

A primeira torre tem 36 mil m² de área construída e contará inicialmente com 150 leitos. A expectativa é que sejam gerados 2 mil empregos diretos e indiretos. Já está previsto o início da segunda fase, com mais uma torre, com investimentos de mais R$ 150 milhões.

Na construção, foram utilizadas tecnologias modernas de construção civil. O prédio tem 15 pavimentos, sendo seis deles dedicados a estacionamento para 457 vagas.

O subsolo do edifício, localizado a 6,5 metros abaixo do pavimento térreo, conta com pé-direito duplo, estrutura necessária para abrigar os setores de medicina nuclear e de radioterapia.

Para isso, foram construídos três bunkers, sendo dois estruturados para abrigar aceleradores lineares e um para a braquiterapia. Essas estruturas têm paredes de cerca de 1,5 metros de espessura, que consumiram mais de 1.000 m³ de concreto e quase 100 mil quilos de aço. Apenas nesse setor, foram investidos R$ 2 milhões.

“A tecnologia e a sofisticação em engenharia empregadas na construção refletem o que pensamos para o Memorial Star. A inauguração do novo hospital representa um novo marco na saúde do Nordeste. Em 1979, quebramos paradigmas trazendo o Hospital Santa Joana e, mais tarde, o Memorial São José. O Memorial Star elevará o padrão hospitalar na nossa região, tanto no que se refere à tecnologia e atendimento, como em arquitetura e hotelaria, além de um capital humano extremamente capacitado”, destaca Marcelo Vieira, diretor imobiliário do Grupo Evipar.

A obra do Memorial Star começou em junho de 2020 e envolve o que há de mais atual em tecnologia construtiva. Utiliza vidros duplos insulados com argônio, para maior eficiência energética e isolamento acústico, sendo o primeiro prédio do Recife com esse material na capital pernambucana. Haverá emergência, foco em oncologia, medicina nuclear, ressonância magnética e tomografia computadorizada.

