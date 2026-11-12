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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Memórias e histórias preservadas do comércio do Recife A Padaria Imperatriz, fundada em 1897 e ainda em atividades numa das ruas mais tradicionais do Centro, e a Viana Leal, fundada em 1923 e fechada em 1992, que foi a loja de departamentos mais famosa da cidade, ajudam a contar a história do comércio local

Em meio às transformações urbanas e comerciais do Recife, alguns estabelecimentos permanecem como testemunhas da história da cidade. Na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, a Padaria Imperatriz, fundada em 1897, mantém suas portas abertas há quase 130 anos. Ao longo desse período, o estabelecimento acompanhou mudanças na dinâmica do Centro e se tornou parte da memória afetiva de diferentes gerações de recifenses.

A história da padaria, que é associada ao Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), também se confunde com a trajetória da família Amorim, que assumiu o negócio em 1950, após adquiri-lo de antigos proprietários portugueses. Atualmente, na terceira geração da família, o estabelecimento mantém tradições que atravessaram décadas. Segundo o proprietário da padaria, Horácio Amorim, a origem do nome também guarda uma curiosidade histórica.

Outro nome

A padaria não foi fundada com o nome Imperatriz. “Antigamente, a casa tinha o nome de Padaria Japonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entrou no combate, Getúlio Vargas determinou que estabelecimentos com nomes associados aos países do Eixo retirassem essas referências. Como estava localizada na Rua da Imperatriz, passou a ser chamada de Padaria Imperatriz”, lembra Horácio.

Além da história, a permanência do estabelecimento também está ligada à conservação de receitas tradicionais. Entre os produtos que atravessaram gerações estão os pães doces em formatos de animais, como jacaré e siri, além das bolachas Rainha e Imperatriz. A pizza de mussarela, embora tenha sido incorporada posteriormente, também se tornou um dos produtos mais conhecidos da casa.

A trajetória da Padaria Imperatriz também ajuda a contar as transformações da rua de mesmo nome. Segundo Horácio, o Centro já foi o principal ponto de circulação e consumo do Recife, concentrando grandes lojas, bancos e intenso movimento de pedestres.

"Antigamente, tudo girava em torno do Centro da cidade, eram 80 lojas, hoje tem 16. As lojas, as vitrines vibrantes, muita gente passeando na rua. A Rua da Imperatriz era uma rua pujante", relembrou.

Mesmo diante das mudanças, a Padaria Imperatriz segue funcionando e aposta na qualidade dos produtos como principal estratégia de permanência. Para Horácio, manter o padrão construído ao longo dos anos é fundamental para preservar a confiança dos consumidores.

Estar à frente de um negócio com mais de um século de história, segundo o proprietário, representa também uma responsabilidade com a memória da cidade. "A padaria não é apenas um estabelecimento comercial, mas um espaço que reúne lembranças de diferentes gerações. Não é apenas administrar um negócio que já passou dos 125 anos. É cuidar de um pedaço vivo da memória do Recife", destaca.

Viana Leal

Outra história que se confunde com a memória do comércio recifense é a da Viana Leal, que foi a mais famosa loja de departamentos e um verdadeiro ícone do comércio de rua no Recife. Fundada em 1923, começou como um pequeno estabelecimento de louças, vidros e panelas na Praça do Mercado de São José. Com o passar dos anos, cresceu e se tornou uma das grandes referências do comércio do Centro, chegando a ocupar um prédio de seis andares na Rua da Palma.

Entre as novidades que marcaram sua trajetória esteve a instalação da primeira escada rolante da Região Nordeste e segunda do Brasil, em 1956, que atraía consumidores de diferentes partes da Região Nordeste. Antes da expansão dos shopping centers na cidade, a Viana Leal era também um espaço de passeio e encontro para famílias, que aproveitavam a visita para fazer compras e circular pela loja.

A trajetória da Viana Leal representa um período de força e protagonismo do comércio de rua no Recife. Durante décadas, a loja fez parte da rotina da cidade, reunindo compras, lazer e convivência em um mesmo espaço. O encerramento das atividades, em 1992, marcou o fim de um capítulo importante da história comercial do Centro, que, desde então, passou por mudanças na dinâmica de consumo e perdeu parte do movimento que já caracterizou suas ruas.

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