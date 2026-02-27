A- A+

Justiça Mendonça autoriza deslocamento de Vorcaro para depor à comissão do Senado Ministro do STF mantém comparecimento do dono do Banco Master em comissão como opcional

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o deslocamento do banqueiro Daniel Vorcaro ao Senado no próximo dia 10 de março para que ele preste depoimento, se assim desejar, na Comissão de Assuntos Econômicos.

Segundo Mendonça, o traslado depende de manifestação prévia e expressa de Vorcaro no sentido de que vai comparecer à oitiva.

A decisão atendeu a um pedido do senador Renan Calheiros, presidente da Comissão. Em despacho assinado nesta sexta, 27, o ministro lembrou que já havia atendido pedido semelhante no dia 19 de fevereiro – ocasião em que o ministro negou o pedido para que o banqueiro usasse sua aeronave particular para ir a Brasília.

