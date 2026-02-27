A- A+

Justiça Mendonça desobriga advogado que comprou parte do resort Tayayá de comparecer à CPI Ministro alegou o princípio constitucional da não autoincriminação

Em decisão proferida nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do advogado Paulo Humberto Barbosa e transformou sua convocação para a CPI do Crime Organizado em um ato facultativo.

A decisão garante que o investigado decida se deseja ou não comparecer perante a comissão parlamentar.

O advogado, que assumiu parte do resort Tayayá no ano passado, teve a convocação para a CPI aprovada nesta quarta-feira. O hotel no interior do Paraná está no centro de uma polêmica envolvendo o ministro do STF Dias Toffoli e o Banco Master.

A empresa Maridt Participações, da qual Toffoli é sócio, vendeu uma participação no resort Tayayá, no interior do Paraná, para um fundo do cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A empresa de Toffoli integrou a administração do resort até fevereiro de 2025.

Depois, o resort foi vendido para Paulo Humberto Barbosa.

Ao determinar a participação facultativa de Barbosa, Mendonça alegou o princípio constitucional da não autoincriminação e destacou que a jurisprudência do STF já consolidou o entendimento de que investigados têm o direito de não participar de atos que possam gerar provas contra si mesmos.

"O direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento."

Mendonça também reforçou que o controle judicial sobre atos de CPIs não fere a separação de poderes, mas garante a supremacia da Constituição contra possíveis abusos.

